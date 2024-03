Três cidades nacionais e três internacionais para visitar estas férias da Páscoa

Viajar nem sempre tem de ser para fora, Portugal está recheado de localidades encantadoras e que, muitas vezes, não são a primeira opção quando o termo “escapadinha” vem à baila.

Com as férias da Páscoa à porta, a Delas.pt reuniu seis opções, três nacionais e três internacionais, de cidades que não são tão visitadas, mas merecem tanta atenção como todas as outras.

Trancoso, Guarda

Esta cidade portuguesa, pertencente ao distrito de Guarda, conta com pouco mais de três mil habitantes, mas os cantos pitorescos encantam todos os que por lá passam.

O Castelo de Trancoso, as Portas do Prado e a Necrópole de Moreira Rei são alguns dos “tesouros” que esta cidade portuguesa esconde.

Tomar, Santarém

Tomar é uma cidade com encantos peculiares. Foi em 1160 que a cidade templária começou a desenvolver-se em torno do Castelo, embora esse não seja o único monumento imponente da cidade.

A Igreja de Santa Maria do Olival ou o Convento de Cristo são dois dos monumentos que não pode deixar de visitar.

Valença, Viana do Castelo

Outra cidade portuguesa ideal para viajar nestas férias da Páscoa é Valença, no distrito de Viana do Castelo. Localizada no alto da colina, a cidade raiana marca uma das mais antigas povoações do país.

A Fortaleza de Valença e a Igreja de Santo Estêvão estão entre as principais atrações da região do Alto Minho.

San Sebastián, Espanha

San Sebastián é uma cidade localizada no País Basco, uma região de Espanha onde residem os bascos. Embora as pessoas optem por outras cidades no país vizinho, a verdade é que San Sebastián é conhecida, além da história, pelos restaurantes inovadores.

Se for amante de experiências gastronómicas, esta pode ser uma boa opção, uma vez que conta com mais de 40 espaços no Guia Michelin.

Colmar, França

Uma cidade que mais parece cenário de conto de fadas: Colmar, em França, recebe influência de três países – França, Suíça e Alemanha. A localidade fica na rota de vinhos de Alsácia.

Se Colmar for a destino eleito para estas férias, é imprescindível passear na Pequena Veneza e visitar o Museu de Unterlinden.

Kotor, Montenegro

Montenegro é um país relativamente recente, uma vez que fazia parte Jugoslávia, mas cheio de encantos Kotor, uma pequena cidade medieval, tem, além de uma baía onde os turistas podem banhar-se, a Igreja de São Lucas e a Catedral de Saint Tryphon.