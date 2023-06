Três conjugações de cores que a fazem parecer mais rica e três que fazem o contrário

Quando se pensa em combinar cores que dão um toque de classe e de poder a quem as usa, sabemos que as fórmulas clássicas do branco com preto ou com azul navy e do ouro sobre azul jamais a deixarão ficar mal vista seja em que ocasião for. Mas não é sobre estas combinações já amplamente testadas que precisamos de falar, o objetivo é trazer as que são inesperadas e que a vão fazer parecer mais endinheirada e com classe a todo o momento.

Falamos de conjugações de cores – numa altura em que se sabe que o monocromático é rei – para fazer brilhar a criatividade e o absoluto bom gosto. Uma seleção que se quer intemporal e que deixa para depois conjugações de cores que são tendência este verão de 2023 como o rosa e o vermelho ou laranja e o do próximo: laranja com mármore.

Depois da listagem, veja ainda o que tem mesmo de evitar este ano para não ser mal prececionada quando chega a um ambiente festivo ou laboral.

Verde água e bege: Uma conjugação de cores que exulta a classe, o bom gosto e, claro, a discrição. Seja em vestidos em padrões destes dois tons ou a conjugação de um blazer de uma cor e calças ou saias de outra, estará sempre bem para encontros formais e informais. Sendo verão, trata-se de um coordenado carregado de leveza e frescura.

Castanho e dourado: Pode ser lida como uma declinação da conjugação das cores azul e dourado. Mais carregada que a anterior, trata-se de uma cor que tem estado arredada das propostas de designers – os castanhos -, mas que está a voltar em força. Os apontamentos dourados darão o toque de classe e de pose ao visual. Esta conjugação permitirá ainda promover a sensação de que está a prolongar o bronzeado do verão.

Tijolo e caqui: Nestas cores mais fortes, é importante prestar atenção às texturas e aos cortes, que devem ser simples. Quantos mais detalhes juntar a tons desta intensidade, menos discreta será, o que retirará classe. Por isso, seja moderada e cuidadosa nesta opção de cores que, apesar de tudo, merece mesmo o esforço da oportunidade, Conjugar estes tons fá-la-á deixar uma impressão bem vívida junto de quem se cruzar consigo.

Quanto às apostas a evitar, a primeira da lista é sem dúvida o verde e o vermelho. Na dúvida escolha uma ou outra – sabendo que o vermelho monocromático será uma das tendências dos próximos tempos frios -, mas juntas não porque parecerá a bandeira de Portugal. Ha apenas uma execeção que coloca esta conjugação de cores como válida e feliz: se estiver a pensar ir apoiar a seleção feminina de futebol que se estreia no Mundial da Austrália e da Nova Zelândia em julho.

Outro coordenado já bastante fora de prazo é o preto com rosa muito forte. Aliás, este segundo tom apresenta uma tendência de retirada dos armários. Por fim, não descarte o amarelo, que ficará sempre bem com o azul, mas desista de o conjugar com o roxo. Essa tendência já está, a cair em desuso.