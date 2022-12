Três idades e momentos mais angustiantes na vida de uma mulher

Cada vez mais presente, o stress atravessa cada vez mais fases da vida, começa mais cedo e com maiores danos. As mulheres têm sido também mais expostas a estas situações, mas os fatores que as motivam vão mudando ao longo da vida.

Segundo um estudo francês conduzido pelo Instituto Francês de Opinião e Marketing (IFOP) cerca de sete em cada dez mulheres acusa stresse (68%), mas as causas variam. Um estudo britânico acrescenta agora as fases da vida mais turbulentas e ansiosas para o sexo feminino, bem como os fatores que impulsionam este sentimento, sendo o dinheiro a angústia que perpassa todas as faixas etárias.

21 aos 34 anos

A carreira, a saúde mental e os amigos entre os fatores que mais impeçam na vida das mulheres. Segundo o estudo britânico que auscultou mil mulheres, esta faixa etária está marcada por agendas sobrelotadas e pelo objetivo de progressão na carreira.

45 e 54 anos

O amor ganha exponencial dimensão nesta fase da vida e já depois de os percursos profissionais estarem, espera-se, mais consistentes. As conclusões do estudo indicam que as relações amorosas são uma fonte de estresse para 13% das mulheres Nets faixa etária, em comparação com 8% das mulheres mais jovens e 1% das mulheres mais velhas. Entre os motivos estão a manutenção de um relacionamento, eventual separação ou síndrome do ninho vazio (os filhos que saem de casa). Segundo um inquérito do Instituto Nacional de Demografia Francesa, de 2020, “a partir dos 40 anos, a taxa de mulheres fora do casal aumenta sem nunca diminuir, o que não é o caso dos homens”, avança o site francês 20 Minutos.

65 anos ou mais:

Quase quatro em dez mulheres (37%) com mais de 65 anos revelam preocupações com a família, a felicidade dos filhos e o futuro dos netos.