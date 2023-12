Uma garrafa, um pires e perguntas. Festas à mesa sem estragar dieta

Estar à mesa durante horas, à conversa com a família e com petiscos, doces e um bom vinho à mão são sempre convites para ‘interromper’ aquele objetivo de perder peso. E se o final do ano, com todas as festas que o caracterizam, não é tempo de ser absolutamente intransigente consigo própria e com as dietas restritivas, também não é momento para se deixar levar pelo excesso.

Por isso, para que possa celebrar sem comprometer os seus objetivos de saúde e bem-estar, eis recomendações que podem ajudar a fazer a festa sem cortar na alegria e nos planos que tem.

Mas antes de seguirmos à lista, lembre-se que o equilíbrio e a ponderação são tudo: precisa mesmo de repetir a sobremesa ou provar mais um chocolate? Pois bem, vá respondendo a perguntas desta natureza e verá que grande parte delas têm apenas como justificação o impulso e não a fome.

Quanto às sugestões, lembre-se que a sua melhor amiga nesta época de festividade pode mesmo ser uma garrafa portátil ou um termo. Com água ou com chá, leve-o sempre consigo e vá bebendo, podendo fazê-lo antes das refeições ou ir intervalando com o copo de vinho ou digestivo que acabou de servir para si própria. Com este gesto, não só diminui uma parte do apetite como equilibra o organismo em tempo de excessos.

Mesmo sabendo que a noite vai ser farta devido à ceia ou o almoço mais pesado por ser dia de Natal, não vale a pena evitar comer antes para poder comer depois à vontade. Para já, a privação vai fazer com que tenha ainda mais fome quando chegar à mesa da família e o seu corpo absorva tudo o que ingerir. Por isso, vá comendo alimentos saudáveis durante o dia, mantendo o seu ritmo.

Querer provar um pouco de tudo irá sempre resultar num grade aporte calórico. E, se repetir, mais ainda? Por isso, pondere se precisa mesmo dessa segunda colherada ou fatia e opte por usar pratos e talheres mais pequenos e coma devagar. Estes dois truques vão ajudá-la a sentir-se saciada sem exageros.