Vai adotar um animal? Veja o que tem de fazer antes de lhe abrir a porta de casa

Não basta levar um animal para casa. Adotar um implica responsabilidades, mas também inúmeros cuidados quer com os próprios bichos, quer com o que eles podem trazer e transmitir aos humanos. E quanto mais exóticos, maior o risco.

Mas o que fazer quando se adota um animal? “O primeiro passo é garantir a segurança de toda a família, é levar o animal de estimação ao médico veterinário mal decidimos acolhê-lo“, afirmou à Delas.pt o médico veterinário Thierry Correia.

Por isso, requer-se um check up completo, com vacinas e desparasitação. Uma primeira consulta que deve também tocar em temas como “aconselhamento de nutrição, educação e saúde”, referiu o especialista.

Um passo que deve pressupor que já se recolheu “toda a informação sobre as especificidades do animal, sobre o que precisa de preparar para a sua chegada“, afirmou Correia.

O veterinário lembrou a importância de “ponderar outros aspetos importantes, como o estilo de vida e rotina” de quem acolhe “de forma a perceber o tempo que tem disponível (para passear, brincar, educar e prestar cuidados de saúde), ou analisar a sua disponibilidade financeira, uma vez que a decisão de acolher um animal de estimação implica que tenha o espaço, tempo e disponibilidade emocional e financeira necessários“.

Sobre as doenças mais comuns, o especialista alertou para a raiva e toxoplasmose. “A raiva é provavelmente a doença zoonótica (nome dado às doenças infecciosas dos animais transmissíveis ao ser humano) mais conhecida, sendo transmitida ao ser humano pelo contacto com a saliva do animal contaminado, através de mordeduras, lambidelas em feridas ou arranhões. A toxoplasmose, provocada por uma substância presente nas fezes do gato, também é bastante conhecida, mas geralmente inócua para o humano, exceto no caso das grávidas e pessoas com problemas imunitários”, elencou Thierry Correia.