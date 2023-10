Vamos ‘chanelar’ já hoje? Chanel põe os chinelos na passerelle

A atriz Jennifer Lawrence foi uma visionária quando, em maio deste ano e em pleno festival de Cinema de Cannes, trocou os saltos altos pelos chinelos de enfiar no dedo na passadeira vermelha do festival. Uma escolha que fez suspirar de alívio milhares de mulheres e ainda mais inesperada quando a opção foi conjugar este tipo de calçado com um ultralegante vestido vermelho da Christian Dior Couture.

Agora, a Chanel seguiu as pisadas e apresentou, entre outros tipos de calçado, os célebres flip-flops e conjugou-os com minissaias, tops e ponchos. Tudo pensado para o pronto-a-vestir da primavera-verão 2024 e apresentado recentemente na Semana da Moda de Paris.

Como as temperaturas de outubro não dão sinais de recuar no mercúrio – com previsões de ainda mais subida neste fim-de-semana -, vale a pena ir à procura de opções de chinelos para enfrentar este verão tardio ou substituir as peças que não conseguem resistir a uma época de calor já tão perigosamente longa.

Veja algumas opções possíveis a partir de 3 euros:

Slipper Flip Flop Free, Melissa, El Corte Inglés, 65€

Teva Olowahu, Sportzone, 19.99€

Havaianas Flip Flops Slim Sparkle para Mulher, JD Sports, 40€

Chinelos de Surf 100 Mulher Preto, Decthlon, 4€

Chinelos basicos, xti, El Corte Inglés, 19.95€

Chinelo, Deichman, 15.99€

Chinelo tipo pele, Blogger, El Corte Inglés, 79.90€

St Barths, Birkenstock, 200€

Reef Cushion Stads, Sportzone, 29.99€

Gizeh Big Buckle Rivet Logo, Birkenstock, 130€

Chinelos de Surf 120, Watercolor Nude, Decthlon, 3€

Chinelo de dedo com estampado, Seaside, 4.99€

Chinelo de dedo Indigo Bay em PVC com glitter e sola de cunha, Seaside, 7.99€

Ssndálias com fivela Beges vegan, Fenix 08, Lemon Jelly, 49.90€

Chinelos Slim Glitter II, Havaianas, na La Redoute, 30.39€

Birkenstock Arizona EVA Women’s, JD Sports, 40€

Mules rasos em camurça Kaki, Zilian, 99.99€

Chinelo acolchoado, Vero Moda, Deichmann, 23.99€