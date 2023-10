Vem aí o Mundial feminino de Futsal. E a FIFA já marcou a data

A FIFA anunciou esta quarta-feira, 4 de outubro, a criação de um campeonato do mundo feminino de futsal, cuja edição inaugural está agendada para 2025 e terá 16 equipas participantes, quatro delas da Europa.

Segundo a decisão tomada pelo Conselho da FIFA, o torneio terá quatro equipas europeias, três asiáticas, duas africanas, duas norte-americanas, três sul-americanas e uma da Oceânia, além de uma vaga para o país anfitrião.

“Detalhes quanto a datas do torneio e o país anfitrião seguir-se-ão em tempo útil”, pode ler-se na curta nota. Portugal é o campeão em título do torneio masculino, cuja próxima edição está marcada para 2024, no Uzbequistão.

A UEFA organiza um Europeu feminino da modalidade, com Portugal a acabar em quarto a edição de 2023, ganha pela Espanha. O próximo Euro está agendado também para 2025.