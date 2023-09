Vestidos inspirados em filmes de Hollywood ao jeito de Georgina em Veneza

Julia Roberts, Audrey Hepburn, Marylin Monroe, Kate Hudson, o que têm em comum? Todas elas usaram vestidos que ecoam, até aos dias de hoje, na memória dos aficionados por cinema. Sem esquecer, claro, as personagens como Cinderela ou Barbie, interpretadas por Lily James e Margot Robbie, que também tiveram direito a vestidos pomposos.

Tal como Georgina Rodríguez se inspirou no aclamado filme Pretty Woman para desfilar no passadeira vermelha do Festival de Cinema de Veneza, as lojas estão recheadas de opções para quem quer-se inspirar em How to Lose a Guy in 10 Days, Cinderela ou Barbie.

A Delas.pt reuniu algumas opções, para arrasar no próximo evento ou, até mesmo, no dia-a-dia, que não vai querer deixar escapar.

Vestido Longo Azul Céu, na Hazel, 109€

Vestido com Decote Cai Cai, na Zara, 49,95€

Vestido de Festa ‘Marou’, na About You, 69,90€

Vestido TOPSHOP, na About You, antes 79,90€ depois 54,90€

Vestido Canelado, na Mango, 49,99€

Vestido com Manga com Pregas, no El Corte Inglés, antes 99,99€ depois 69,99€