Comece 2023 com a cor “assertiva” e “positiva” nos lábios e que já está em promoções

O vermelho carmesim mate vai tomar de assalto 2023. A cor Viva Magenta definida pelo Instituto Pantone já começa a chegar às lojas e a maquilhagem está entre os primeiros setores a abraçá-la.

A melhor maneira de começar 2023 na moda é usar este tom nos lábios e na noite de réveillon e como sinal auspicioso do que aí vem.

Enquanto as marcas desenvolvem soluções mais afinadas para responder a este novo ‘magentaverso’ – um neologismo criado para explorar e representar a dinâmica entre Inteligência Artificial e criatividade humana – veja as propostas disponíveis, à mão de semear, na sua grande maioria em saldos, e a dois dias da noite de despedida e de recomeço mais aguardada do ano.

Use e abuse da nova cor nos lábios, um tomo que se quer “assertivo e não agressivo” e que quer antecipar “um futuro mais positivo”, como justificou a Pantone na hora da escolha desta cor para 2023.

Sisheido Moder Matte Powder, na Sephora, antes 32.99€ agora 26€

Dior velvet 886, na Douglas, antes 43.75€ agora 30.63€

Batom Hidratação Suprema Rock Star Red, Mary Kay, 22.00€

Batom le Rouge Sheer Velver Givenchy, no El Corte Inglès, 41€

Batom Demi Matt Catrice, na Wells, 3.44€

Matte Lipstick Brick Red, MAC, 21€

Chanel 484, na Perfumes e Companhia, antes 38.60€ e agora 30.88€

Eisenberg batom Rouge Opera, na Perfumes e Companhia, antes 39€ agora 31.20€

Metal liquid lip colour, Kiko, 9.99€

Mini Batom Semi-matte duo lil Icons, Fenty Beauty, na Sephora, antes 23.99€ agora 18.00€