Vontade súbita de ir ao WC ao chegar casa? Atenção, pode ser sinal de incontinência

Sempre que chega a casa sente vontade de ir à casa de banho? Cuidado, esse pode ser um sinal de incontinência.

Este tipo de condição é comummente conhecido por “Latchkey Incontinence”,

No entanto, especialistas referem que este problema pode não ser efetivamente um problema, ou seja, a casa de banho da nossa casa é algo familiar para nós e sentimo-nos mais seguros do que em casas de banho públicas. Porém, se este comportamento é um padrão pode indicar que se passa algo mais com a sua bexiga.

Ou seja, a menos que passe várias horas seguidas fora de casa e não sinta mesmo à vontade para usar outra casa de banho, chegar a casa e sentir logo vontade de urinar não é normal, afirma Aleece Fosnight, PA-C , assistente de um médico especializado em saúde sexual e urologia feminina na Aeroflow Urology, à publicação Well + Good.

Especialistas referem ainda que durante o dia devemos urinas de quatro a 10 vezes e que cada ciclo deve durar cerca de oito segundos, mas se sofre com a “Latckey” e urina por menos tempo o ideal é resistir aos impulsos e retreinar o seu cérebro.

O objetivo passa por quebrar o padrão de chegar a casa e ir diretamente à casa de banho, ou seja, alterando a rotina fazendo um lanche ao chegar, ver o correio, entre outras coisas, pode ajudar nessa reprogramação.

De notar ainda que o ideal é conversar com o seu médico antes de tomar qualquer tipo de decisão.