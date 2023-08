“Weird Barbie” é a versão da Mattel de uma boneca com bastante uso

“Barbie Mil Milhões”: o apelido certo para o filme da boneca mais famosa do mundo. Estreado no cinema há quatro semanas, os números que já bateu foram astronómicos e pulverizaram muitos recordes.

Com o sucesso do filme, vem o sucesso das vendas, que traz novos produtos ao mercado. Estratégias de marketing. Novas bonecas foram produzidas para se adaptarem aos tempos modernos.

A mais nova linha de bonecas é a “Weird Barbie” (“Barbie Estranha”), baseada na personagem de Kate McKinnon no filme. Esse novo brinquedo traduz aquela boneca que quase todos tínhamos para realizar experiências: cortar o cabelo, vestir com roupas que não combinam e pintá-la com marcadores ou canetas.

E é assim a boneca. Com roupas desajustadas que não combinam, cabelo picotado e desenhos na cara. Tal como visto no filme.

“A boneca usa roupa inspirada no filme: um vestido rosa forte com desenhos coloridos e mangas balão e botas verdes de pele de cobra. Ela apresenta cabelo curto e desgrenhado e marcas no rosto para imitar uma boneca que foi usada um pouco demasiado”, descreve a marca Mattel.