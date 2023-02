5 equívocos sobre as JMJ para desfazer de uma vez por todas

A celebração chega em agosto, em Lisboa, e segundo dados divulgados em fevereiro, já tem mais de 10 mil voluntários inscritos, esperando-se 20 a 30 mil. Estima-se ainda a chegada de mais de 400 mil jovens do mundo inteiro e que já manifestarem interesse em participar, destes 20 mil já pagaram a inscrição. Na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) estão inscritos, até ao momento, jovens de 183 nacionalidades.

Desde os custos de participação às refeições, esclareça algumas das dúvidas sobre a JMJ.

É preciso pagar para participar?

Para participar nos eventos centrais (Missa de Abertura, Acolhimento do Papa, Via Sacra, Vigília e Missa Final), não é necessário pagar qualquer valor, segundo a informação disponível no site da JMJ Lisboa 2023.

Apesar disso, a organização aconselha todos a inscreverem-se. “Por razões logísticas e de segurança, e também para ajudar a cobrir os custos organizativos, todos os interessados são convidados a inscreverem-se na JMJ e a pagar a contribuição de participação”, pode ler-se no site.

Quanto custam os pacotes para peregrinos?

Se optarem por se inscrever como peregrinos, os participantes terão de escolher um dos vários pacotes disponíveis no site da JMJ. Todos incluem transporte na cidade de Lisboa, seguro e kit de peregrino, sendo que o seu preço varia consoante a necessidade de alojamento e alimentação.

Se decidirem participar durante a semana de 1 a 6 de agosto, os preços dos pacotes variam entre os 235 euros (com tudo incluído) e os 90 euros (este só inclui transporte, seguro e kit do peregrino). Há também um pacote que inclui tudo exceto alojamento, no valor de 205 euros.

Os peregrinos podem optar por participar apenas no fim de semana, com preços entre os 100 e os 140 euros, ou apenas na vigília e na missa de envio, podendo pagar entre 50 euros e 60 euros, conforme a necessidade de alimentação.

No entanto, os pagamentos efetuados de 1 de janeiro a 15 de março vão usufruir de um desconto de 5%.

Onde ficam alojados?

Os peregrinos vão poder ficar alojados em espaços localizados na área geográfica de cada paróquia, como pavilhões e escolas ou em casa de famílias que se inscrevam para os acolher, as chamadas famílias de acolhimento.

E a alimentação?

Segundo o site da JMJ, “haverá um sistema misto no que diz respeito aos pontos de alimentação: poderão ser utilizadas áreas da própria JMJ Lisboa 2023 e restaurantes ou outros pontos de alimentação de parceiros externos”.

Neste sentido, em novembro do ano passado foi assinado um protocolo entre a Fundação JMJ e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) que vai permitir identificar uma rede de restaurantes e similares para o fornecimento de refeições aos peregrinos durante a Jornada.

Os voluntários também pagam?

Apesar de mais barata, também a inscrição dos voluntários será paga. À semelhança do que acontece com os peregrinos, o valor dos pacotes varia conforme aquilo que inclui.

Para as duas semanas completas (semana da JMJ e semana anterior, para preparação), o custo varia de 145 euros, com tudo incluído, e os 30 euros (apenas com transporte, seguro e kit de voluntário incluídos).