Jenni Hermoso: “Cheguei a receber ameaças, e isso é algo a que nunca te habituas”

Quase três meses depois do beijo não consentido dado por Luís Rubiales, então presidente da Federação Espanhola de Futebol, à jogadora Jennifer Hermoso, a atleta volta a tomar a palavra, mas agora numa longa entrevista em que traz à luz como foram vividos estes momentos e como os tem superado desde 20 de agosto, dia da vitória de Espanha no Mundial Feminino de Futebol. “Cheguei a receber ameaças e isso é algo a que nunca te habituas. O facto de ter de o contar uma e outra vez também me está a prejudicar muito. Mas sei que tinha de o soltar, de alguma maneira”, explicou a atleta em entrevista à edição espanhola da revista GQ. Revela que teve de assumir o que nunca esperou: “Tive de assumir as consequências de um ato que não provoquei, que não escolhi, que não premeditei.”

Agora a futebolista do clube mexicano Pachuca revelou que tem vencido esta fase com a ajuda da psicóloga. “Para mim, a saúde mental é tão importante como o treino físico diário, como as horas que tenho para dormir ou ir para o campo. Graças a ela sinto-me forte e não estou arrasada ou a pensar em não querer jogar mais futebol. Não perdi a ilusão”, revelou.

Ao mesmo tempo, Jenni foi rosto de uma mudança do papel das mulheres nesta área específica do desporto e nome maior do movimento #SeAcabó. “Com tudo o que aconteceu, acho que muitos de nós nos tornamos mais conscientes do que a palavra ‘feminismo’ realmente significa”, afirmou, acrescentando: “No futebol vivemos de perto o que é a luta pela igualdade. Sempre se disse que queríamos ganhar o mesmo que os homens e isso não era verdade. Queríamos simplesmente o mais básico: ter um salário mínimo, ser respeitadas e ter a oportunidade de fazer algo muito grande. Assim que conseguimos, ganhámos um Mundial.”

Numa mudança que considerou a “justa e necessária” pelo feminismo, a atleta espera “ser lembrada como uma pessoa que quis deixar Espanha no topo, mas, acima de tudo, como alguém que tentou mudar muitas mentalidades”.

O antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales anunciou na segunda-feira, 30 de outubro, que ia recorrer da decisão da FIFA, que o suspende de todas as atividades relacionadas com futebol por um período de três anos.

Na sua conta na rede social X, Rubiales garantiu que irá “até à última instância para que se faça justiça e se reponha a verdade”, sobre o seu comportamento nos festejos da vitória da Espanha, no Mundial feminino, nos quais beijou na boca a jogadora Jenni Hermoso, sem o consentimento desta.