Cor de unhas que vai tingir este inverno e que chega dos anos 2000

Os brancos, os beges e a manicure francesa em tons rosa muito claros não saem de moda. Afinal, falamos de clássicos que vão sempre brilhar em qualquer em qualquer momento. Mas há um tom de unhas que consegue cumprir todos aqueles requisitos e responder às cores mais frias que o outono e o inverno sempre trazem.

Eis que o castanho acinzentado, com variações muito ténues ao rosa, vem para ficar nesta temporada, recuperando uma estética do virar do milénio, os anos 2000.

A tendência foi marcada pelo manicure Tom Bachik, o responsável pela estética de unhas de personalidades como a de Jennifer Lopez ou Selena Gomez, e confirmada pela gestora de marketing da marca de beleza Mavala à edição francesa da revista Vogue, mas com uma salvaguarda. Para Lara Royo, esta opção “substitui o bege”, “é um tom elegante e discreto”, mas compatível sobretudo com “nhas curtas, com pontas retas ou arredondadas”.

Uma estética importada dos anos 2000, quando o tom taupe começou a conquistar a ponta dos dedos. E se agora regressa, fá-lo com mais brilho e novas variantes.

Espreite a seleção disponível de momento:

Verniz efeito gel Edição Limitada, Dior, Sephora, 34.99€

Color Hit – Verniz de Unhas, Sephora Colection, 3.99€

Color Nu Shades On Merino cool, Essie, Douglas 6.95€

Up To 6 Days, Light Brownie, Douglas, 4.95€

Gel Polish 223 Andreia profissional, Pluricosmética, 6.49€

Green Me Nail Lacquer, Kiko Milano, 7.49€

Icy Chocolate, Anny

Le Vernis, Chanel, 32€

Verniz de Unhas de Longa Duração, Nai lLacquer, Wells, 13.43€

Verniz de Unhas Gel CouturEssie, no El Corte Inglés, 14€