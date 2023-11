A lutar contra doença, Celine Dion reaparece em público ao lado dos filhos

Pela primeira vez desde o diagnóstico, em dezembro de 2022, e mais de três meses depois de se recolher no Quebec para recuperar da doença degenerativa neurológica que enfrenta, Céline Dion, com 55 anos, apareceu em público em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, a apoiar a equipa de hóquei Montréal Canadiens no jogo contra os Vegas Golden Knights.

A cantora fotografou-se com os filhos e os jogadores no balneário da equipa, tendo estado com o treinador do Montréal Canadiens e com a vice-presidente de comunicação da equipa. Um momento que a intérprtee de My Heart Will Go On partilhou nas suas redes sociais. “Ótima visita ao nosso jogo em Vegas, ontem. Obrigada, Céline Dion, pela sua grande generosidade. Toda a equipa ficou muito feliz por a conhecer”, escreveu a profissional de comunicação.

“Os meus rapazes e eu divertimo-nos muito a visitar os Montréal Canadiens depois do jogo de hóquei com os Vegas Golden Knights em Las Vegas. Jogaram tão bem, que jogo! Obrigada por nos receberem, pessoal! Foi memorável para todos nós. Tenham uma ótima temporada”, escreveu a cantora.

Recorde-se que Céline Dion tem vindo a lutar contra o Síndrome de Pessoa Rígida, que impede o uso das cordas vocais, leva a uma rigidez progressiva, principalmente na zona das ancas e extremidades, e provoca espasmos. Em dezembro do ano passado, a cantora, que cancelou a tournée europeia, explicou, numa mensagem em francês e inglês nas suas redes sociais, que, “infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspetos da vida diária”. E detalhou: “Às vezes causam dificuldades quando ando e não me permitem usar minhas cordas vocais para cantar da maneira que estou habituada”