Céline Dion “muito cansada” troca Las Vegas pelo Quebéc. “Sofrimento está ao nível do seu sucesso”

Celine Dion atravessa momentos difíceis, estando impedida de fazer o mais gosta: cantar. “Este sofrimento está ao nível do seu sucesso. Não poder cantar quando é essa é exatamente a sua paixão desde pequena, é um preço muito caro a pagar”, referiu a assessora de imprensa e colaboradora histórica da cantora, Mia Dumont.

Em declarações ao jornal francês Figaro, Jacques Veneruso, autor e compositor que tem acompanhado de perto a cantora que sofre de síndrome de pessoa rígida – que atinge o sistema nervoso central e paralisa os músculos -, revela que “ela está muito cansada”. “O seu estado de saúde não está evoluir numa posição positiva ou negativa”, acrescenta, revelando que a intérprete de My Heart Will Go On e All By Myself continua a trabalhar arduamente para conseguir debelar a doença e retomar a tournée mundial, cancelada em maio deste ano devido ao problema de saúde que enfrenta.

Segundo avança a imprensa francesa, Céline Dion, de 55 anos, ter-se-á inclusivamente mudado para fazer a recuperação, tendo deixado de residir em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, para se mudar para uma zona rural do Quebec: a propriedade que detém em Brébeuf, nas montanhas Laurencianas do Canadá, a norte de Montreal. Aqui tem estado em repouso absoluto e sob vigilância de uma equipa médica que a tem acompanhado nos tratamentos necessários.

Recorde-se que, recentemente, a irmã da cantora, Claudette Dion, revelou detalhes do estado de saúde de Céline Dion e explicou que “ela está a trabalhar muito, e estamos confiantes de que vamos chegar conseguir”.

Céline Dion revelou, em dezembro do ano passado, que lhe tinha sido diagnosticado um distúrbio neurológico muito raro, que afeta cerca de uma pessoa em cada milhão. “Enquanto ainda estamos a tentar conhecer mais sobre esta condição rara, agora sabemos que é a causa de todos os espasmos que tenho tido”, afirmou.

A cantora explicou, numa mensagem em francês e inglês nas suas redes sociais, que, “infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspetos da vida diária”. E detalhou: “Às vezes causam dificuldades quando ando e não me permitem usar minhas cordas vocais para cantar da maneira que estou habituada”. Com a voz embargada, vincou: “Dói dizer-vos hoje que tal significa que não estarei pronta para reiniciar minha tourneé na Europa em fevereiro.”