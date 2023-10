“A Sibila”: Obra de Agustina Bessa-Luís chega aos cinemas

Chega ao cinema esta quinta-feira, dia 12 de outubro, a adaptação de “A Sibila”, uma das obras de Agustina Bessa-Luís. O filme, de Eduardo Brito, marca as celebrações do centenário do nascimento da autora.

Além da longa-metragem, a história vai contar ainda com uma minissérie de três episódios, com o apoio da RTP, e que, mais tarde, será exibida pela RTP1.

A adaptação da obra com a participação de Maria João Pinho, no papel de Joaquina Augusta (Quina), a sibila, e Joana Ribeiro, enquanto Germana (Germa), a sobrinha e narradora da história.

O filme vai retratar “a relação entre uma jovem escritora e a sua tia, personagens vibrantes inspiradas em figuras reais, a viver no interior norte de Portugal em meados do século XX”.

Além de Maria João Pinho e Joana Ribeiro, o filme conta com as presenças de Raimundo Cosme, Simão Cayatte, Sandra Faleiro, João Pedro Vaz, Diana Sá, Emília Silvestre, Ricardo Vaz Trindade, Marcello Urgeghe, entre outros.

As celebrações do centenário do nascimento da autora começaram há um ano e terminam este mês, com a estreia de “A Sibila” e com um colóquio internacional na Universidade de Sorbonne, em Paris, entre os dias 16 e 18.

*com Lusa