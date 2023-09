A tendência “quiet luxury” também já chegou à manicure. Veja como.

O estilo “quiet luxury” tem tomado conta dos looks no último ano. Da roupa aos acessórios, passando pelos cabelos, a tendência caracteriza-se por peças resistentes nos materiais e nas cores, mas sempre minimalistas. Um estilo mais chique e não tão chamativo, com logótipos ou cores fortes.

Agora, o “quiet luxury” chega também à manicure. A nail art colorida e com desenhos e grafismos parece ter sido trocada pelo adjetivo que caracteriza a tendência: o minimalismo.

Os comprimentos diminuíram, as cores ficaram mais apagadas e os desenhos quase inexistentes. Unhas caracterizadas pela simplicidade, elegância e discrição. Ótimas para qualquer ocasião. O dia-a-dia, o trabalho ou até um evento.

Os tons naturais tomam conta. Brancos, nudes, castanhos, cinzentos e rosas mais claros. Apostar nas unhas a cor total não torna a manicure chata, mas sim, minimalista. Se a opção a apenas um tom é demasiado simples para si, pode optar pela clássica manicure francesa, com as bordas brancas.

Se gosta da tendência do “quiet luxury”, mas prefere arrojar mais um pouco, há algumas formas de o fazer. Hailey Bieber tornou viral o estilo “glazeado” ou com toques cromados. Ou então, pode apostar numa nail art abstrata e minimalista ou com um pouco de glitter.

A regra é uma: minimalismo. Unhas simples, mas que evidenciam elegância. Apesar do vermelho ser a cor da estação, não se encaixa neste estilo de manicure.

Verniz hipoalergénico 63, Andreia, 2,49€

Verniz Pearly White, Essie, 7,99€

Verniz Fast Gel Bit of Blush, Maybelline, 2,27€

Verniz Cliffside Karaoke, Opi, 12,71€

Verniz Queratina 12, Golden Rose, 1,59€

Verniz Dune 323, Dior, 23,96€