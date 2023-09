Abertas candidaturas a prémio Mulheres na Ciência 2023 e com bolsa de 15 mil euros

Vêm aí mais uma edição de Mulheres na Ciência 2023, prémio atribuído pela L’Oréal Portugal, e as candidaturas estão abertas até 10 de outubro e para investigadoras que trabalhem em projetos nas áreas das Ciências, Engenharias e Tecnologias para a Saúde ou para o Ambiente.

“Iniciativa distingue quatro investigadoras, atribuindo a cada uma a sua ‘Medalha de Honra’ e 15 mil euros”, refere o comunicado enviado às redações.

A mesma nota refere o processo de candidatura à 20ª edição deste prémio “já estão abertas no site da Fundação para a Ciência e a Tecnologia”, que pode aceder aqui.

De entre os requisitos, pede-se que sejam “doutoradas que tenham obtido, até à data de abertura do concurso, o grau de doutoramento há menos de cinco anos e que não completem mais de 35 anos até ao final do ano em curso”. “Os limites acima indicados são prolongados, consoante o número de filhos das candidatas (um ano por cada filho)”, acrescenta a mesma nota.

As candidaturas serão depois apreciadas por um júri composto por cientistas reconhecidos nas áreas acima referidas e a que se destinam os prémios. Em Portugal, segundo refere o comunicado, foram já galardoadas 65 investigadoras desde 2004, data de arranque da bolsa

“O programa português inspira-se na iniciativa Internacional L’Oréal-UNESCO For Women in Science, lançado em 1998, que reconhece projetos de investigação originais e promissores e destaca a importância das mulheres na ciência. No seu conjunto, as várias iniciativas da L’Oréal, em prol de uma ciência mais justa e equitativa, já apoiaram mais de 3200 investigadoras de 117 países, na sua maioria jovens, mas também cientistas consagradas, entre as quais Elizabeth H. Blackburn e Ada Yonath, ambas reconhecidas com o Prémio Nobel da Medicina e da Química em 2009″, detalha o comunicado.

Andreia Pereira, Joana Sacramento, Raquel Boia, Sara Peixoto foram as galardoadas em maio de 2023, e com trabalhos nas áreas da diabetes, glaucoma, dispositivos cardíacos e solos.