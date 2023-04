Três anos depois do início da pandemia de covid-19, Portugal diz adeus definitivo ao uso obrigatório das máscaras e no último reduto em que se mantinham.

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, 6 de abril, o ​​​​​​​fim da obrigatoriedade do uso de máscaras no estabelecimentos de saúde, lares, em situações de apoio domiciliário a populações vulneráveis, pessoas idosas ou com deficiência e nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados.