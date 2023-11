Alba Baptista revela detalhe em passagem por Lisboa

Com um vestido preto, de gola, curto e com um laço vistoso ligeiramente abaixo da cintura, Alba Baptista foi uma das convidadas da gala que distingue as personalidades femininas e masculinas do ano, GQ Men of the Year (MOTY) Awards 2023, em Lisboa, e houve um detalhe que saltou mesmo à vista e que revelou nas redes sociais.

Se o look da atriz luso-brasileira era coordenado com uma mala e sapatos pretos, as jóias apostavam em brincos e pulseira de brilhantes, o pormenor estava na aliança de casada com o ator Chris Evans.

Recorde-se que a atriz portuguesa, de 26 anos, e Chris Evans, de 42, casaram-se, em setembro, numa cerimónia discreta em Boston, tendo sido noticiado também que o casal viria a Portugal renovar os votos com a restante família.

Em outubro, estiveram mesmo em território e foi noticiado que se cruzaram com os duques de Sussex, Meghan Markle e o príncipe Harry.