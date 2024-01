Ana Bacalhau e rapper Gandim cantam contra a crise das ‘rendas altas’

“Rendas altas” é o no tema satírico que junta Ana Bacalhau com o humorista Guilherme Duarte, que se apresenta neste trabalho na pele do rapper Gandim.

“Nem ganho para um quarto/estão a gozar comigo/ sendo assim, sendo assim/ vou ser sem-abrigo/ Com estas rendas altas ninguém aguenta/Sair de casa dos papás nem aos quarenta/Tenho o sofá de um amigo/ou ser sem-abrigo”, canta a artista ex-Deolinda que volta a dar voz a uma realidade que atinge os portugueses, sobretudo as gerações mais novas.

Em três dias, o tema já supera as 73 mil visualizações e no Instagram quase oito mil likes e múltiplos aplausos. “Despertar consciências através do humor e da música é sempre top”, refere um seguidor do humorista. “Rap de intervenção”, acrescenta outro.

A música traz à tona a crise da habitação, a realidade que se vive em Lisboa e nos arredores devido à escalada dos preços das casas e das rendas, mas está a estender-se a outras cidades.

Veja abaixo o videoclip e ouça o tema:

Gandim e Ana Bacalhau relatam, com ironia, realidades que que quem procura casa já experienciou e fazem críticas: “Dos governantes que não nos tiram desta crise/ Com estes preços nem arranjo uma marquise/vou criar um onlyfans e vender os meus feet/ ou viver com dez indianos e bulir na uber eats”, cantam. E acrescentam: “Nasci na geração errada, foi por um triz/nunca quis, mas vou deixar o meu país/Vou ter ter de emigrar e tentar ser feliz/ em cidades mais em conta como Londres ou Paris”.