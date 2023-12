Andreia Rodrigues já tem data de estreia de ‘reality show’ da SIC

Andreia Rodrigues pela SIC e Cláudio Ramos pela TVI vão arrancar os seus formatos de reality show no domingo, 7 de janeiro, e enfrentam, na estação pública, o concurso de talentos conduzido por Catarina Furtado, The Voice Portugal.

Era Uma Vez na Quinta, da estação de Paço d’Arcos, vai contar com 16 concorrentes e as promoções já começaram a ser reveladas nas redes sociais.

Quanto ao Big Brother – Desafio Final, reality show marca o regresso de Cláudio Ramos ao formato, nas noites de domingo da TVI.

No que diz respeito a grandes formatos de entretenimento, regressa, já nesta segunda-feira, 1 de janeiro, o concurso A Máscara. João Manzarra prossegue à frente dos destinos do programa da SIC que se estreia na quarta temporada, contando com jurados como Áurea, Carolina Loureiro, César Mourão e Jorge Corrula.

Recorde-se que a 6 de janeiro, sábado, regressa Dança com as Estrelas, com Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo, na TVI.