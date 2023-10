Anya Taylor-Joy casou-se em Veneza

A atriz e estrela da série Gambito de Dama, Anya Taylor-Joy, de 27 anos, casou-se com o músico Malcolm McRae, de 29, em Veneza, Itália, no domingo, 1 de outubro. Uma cerimónia discreta e que aconteceu longe dos olhares dos media e apenas cinco dias depois de a intérprete ter estado em Paris, no desfile primavera/verão 2024 da Dior.

A cerimónia, segundo avança a imprensa internacional, terá contado com 150 convidados entre eles celebridades como Cara Delevigne e Julia Garner.

O vestido de noiva usado por Anya Taylor-Joy tem dado que falar uma vez que não só não é branco, é bege, como tem padrão floral e beija-flores, da autoria da Dior. Sobre os longos cabelos platinados, Anya Taylor-Joy usou um etéreo véu branco.

O casamento teve lugar no palazzo Pisani-Moretta, datado do século XV e situado no grande canal de Veneza.

Recorde-se que em julho de 2022, vários rumores indicaram que o casal tinha já trocado alianças nos Estados Unidos da América, mas a informação não foi confirmada.