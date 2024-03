Aos 43 anos, a atriz Olivia Munn foi diagnosticada com cancro da mama

Na publicação, a artista compilou, além do comunicado, algumas fotografias dos últimos dez meses em que passou por quatro cirurgias.

Em fevereiro de 2023, Olivia realizou “um teste genético que verifica 90 genes diferentes de cancro”.

“O meu teste deu negativo para todos, incluindo o BRCA (o gene mais conhecido do cancro da mama). A minha irmã Sara também tinha acabado de fazer um teste negativo. […] Nesse mesmo inverno, também fiz uma mamografia normal. Dois meses depois foi-me diagnosticado cancro da mama“, contou.

Os últimos tempos foram difíceis para a intérprete que aprendeu “mais sobre o cancro, o tratamento do cancro e as hormonas do que alguma vez poderia ter imaginado”. “Surpreendentemente, só chorei duas vezes”, confessou.

A atriz explicou que o tipo de cancro da mama com que foi diagnosticada “é agressivo e de evolução rápida”. “30 dias depois daquela biópsia fiz uma mastectomia dupla. […] Estou com sorte. Foi diagnosticado a tempo, de forma a ter soluções”.

No fim, Munn agradeceu aos médicos, amigos, familiares e ao companheiro, John Mulaney, com quem tem um filho, Malcolm.