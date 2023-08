Após lançar coleção de maquilhagem, Bruna Gomes vai andar pelo país com o projeto

As férias este ano vão ter de esperar. Bruna Gomes, a vencedora do “Big Brother – Desafio Final”, da TVI, lançou uma coleção de maquilhagem com a marca Andreia Professional e tem andado por Portugal a promover o projeto. Por isso, “este ano não há mais viagens para casa, no Rio de Janeiro, porque está a acontecer o lançamento da colaboração com a Andreia”, contou a “influencer” ao Delas.

A “Good Vibes by Bru” é uma coleção de parceria com a vencedora do “Big Brother” e que “promete ser uma celebração de energia positiva – inspirada na personalidade da Bruna”, lê-se em comunicado.

A coleção integra a linha “Kissproof” e é composta por seis batons mates de alta cobertura, longa duração e com cores vibrantes. Além disso, é 100% vegan e não transfere.

“Estou focada no projeto, porque vou a eventos fazer maquilhagem com a Andreia e estou muito feliz; é uma marca portuguesa que nunca fez colaboração com ninguém, a primeira vez é comigo, então estou de coração cheio e sinto-me muito lisonjeada por estar com marca que está há tantos anos no mercado”, refere Bruna Gomes.

“Vamos andar pelo país a fazer presenças de promoção e a trocar contactos com o público, também com as pessoas que me seguem para haver uma maior interação”, explica ainda a influenciadora digital.

Como anda ocupada a percorrer o país, as férias vão ter mesmo de esperar. “Queria ir visitar a minha família, estou a morrer de saudades dos meus cachorros… voltei lá no Carnaval, no passado mês de março, não faz tanto tempo assim, mas já me custa muito”, lamenta.

Acrescentou ainda que, mesmo sem tempo para descansar, há um destino por aonde vai passar. “Tenho muito trabalho, mas espero fazer uma praia. Um destino? A Madeira, com certeza”, diz, a sorrir, numa referência ao namorado, madeirense, Bernardo Sousa que, aliás, reencontrou – e abraçou – no passado fim de semana no Rali Vinho da Madeira.

Porém, há mais motivos de felicidade do que tristeza. Apesar de não poder visitar a família, o lançamento da linha de maquilhagem corre bem e o podcast também e está a ser renovado. “O podcast está ótimo, pronto para uma próxima temporada, vai voltar de uma forma diferente. Teve uma intervenção da plateia, novas dinâmicas, hoje é mais um programa online do que um podcast. Já pensei num programa ao vivo, mas aí estarei na mão de Deus”.