Atuação de Ryan Gosling nos Óscares comparada à de Marilyn Monroe em ‘Gentlemen Prefer Blondes’

Uma das grandes surpresas da 96.ª edição dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos foi a atuação de Ryan Gosling. O ator interpretou o tema “I’m Just Ken”, do filme Barbie, que estava nomeado na categoria de Melhor Canção Original.

Começou a atuação na plateia, junto de Margot Robbie, e em palco protagonizou alguns dos momentos mais hilariantes da noite. A surpresa, guardada para o fim, foi a participação de Slash, guitarrista dos Guns N’Roses.

Após a atuação, os telespetadores começaram a apontar que a performance de Gosling poderia ser uma homenagem à loira mais famosa de sempre: Marilyn Monroe.

Em 1953, Marilyn interpretou o tema “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, no filme Gentlemen Prefer Blondes, com um vestido rosa e cercada de pretendentes. Para os Óscares, o marido de Eva Mendes utilizou um fato na mesma cor que a Monroe e até teve direito aos The Kens [pretendentes] e a recortes da cabeça da boneca Barbie [em “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” eram corações].

O intérprete acabou por não levar a estatueta para casa, uma vez que a mesma foi atribuída a Billie Eilish pelo tema “What Was I Made For?”, também integrada na banda sonora do filme Barbie.