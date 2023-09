Mais de um milhão de pessoas viu a Supertaça Feminina de Futebol, na TVI

O Benfica conquistou na noite de quarta-feira, 13 de setembro, pela terceira vez, a Supertaça feminina de futebol. Um jogo intenso frente ao Sporting que ficou decidido em penalties (3-0) e após ter terminado aos 120 minutos empatado a uma bola.

De acordo com os resultados de audiências revelados pela TVI à Delas.pt, a Supertaça, na qual o Benfica revalidou o título, foi “o jogo mais visto de sempre de futebol feminino na televisão portuguesa”.

“O anterior máximo num jogo de futebol feminino pertencia ao Países Baixos-Portugal, a contar para o EURO 2022, com 768 mil pessoas de audiência média”, contextualiza a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A transmissão, refere a mesma fonte oficial, registou “uma audiência média superior a um milhão e 44 mil espectadores”, tendo atingido “um pico que ultrapassou o milhão e 500 mil pessoas, pelas 22.43 horas”. Olhando ao detalhe, o canal de Queluz de Baixo refere que “o jogo obteve uma audiência média superior a meio milhão de espectadoras”.

Segundo a FPF, este encontro passa “a ser o 31º programa de televisão mais visto em 2023”. Este resultado “é o reconhecimento do crescimento do futebol feminino em Portugal” e surge “depois de outros sinais muito positivos registados no passado recente, nomeadamente em jogos da Seleção Nacional”, afirma em comunicado o presidente da estrutura Federativa, Fernando Gomes.

O presidente da FPF destaca, na mesma nota à imprensa, “o empenho de clubes, associações, treinadores e jogadoras no crescimento e promoção do futebol feminino” e lembra que “estes resultados só são possíveis porque do lado das televisões existe hoje vontade de apostar numa atividade que já é capaz de juntar milhares de pessoas nos estádios”.

Quanto à partida, Kika Nazareth marcou pelas ‘encarnadas’ no tempo regulamentar, que repetiram os títulos de 2019 e 2022, o ano passado também face às ‘leoas’ (4-1 após prolongamento), enquanto Andrea Norheim faturou para as ‘verde e brancas’, aos 73.

O clube da Luz isolou-se, assim, na liderança do ‘ranking’ da prova, com três títulos, em oito edições, contra dois do Sporting e um de Futebol Benfica, Valadares Gaia e Sporting de Braga.

[Em atualização]