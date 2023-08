Audiências. Seleção vista por um total de um milhão e 600 mil pessoas em três jogos, na TV

As horas matutinas a que foram transmitidos os jogos da seleção feminina de Futebol no Mundial da Austrália e Nova Zelândia não foram amigáveis para trazer ainda mais auditório à estreia histórica da seleção num campeonato desta dimensão, mas os resultados de audiências, fornecidos à Delas.pt pela estação pública RTP, já trazem pistas, reveladas na manhã em que as navegadoras chegaram a Lisboa, esta quinta-feira, 3 de agosto.

O último jogo da fase de grupos (1 de agosto), que ficou marcado pela bola ao poste de Ana Capeta e que travou a passagem das navegadoras aos oitavos de final frente às bicampeãs do mundo dos EUA, foi visto por mais de meio milhão de espectadores: 543 mil pessoas a ver o jogo das oito às dez da manhã, representando 39% das pessoas que estavam a ver TV a essa hora (share).

A partida portuguesa mais vista foi, porém, a da estreia, frente aos Países Baixos, somando um total de 558 mil pessoas sintonizadas na manhã de domingo, 23 de julho. O jogo frente ao Vietname, a 27 de julho, uma quinta-feira, foi acompanhado por 516 mil pessoas. Contas feitas, as somas indicam que os três jogos de Portugal na fase de grupos foram vistas por um milhão e 608 mil pessoas.

E se estes valores dizem respeito à televisão, há que contabilizar o interesse gerado online, por via da transmissão na RTP Play. Segundo os dados fornecidos pela estação pública, “os três jogos acumularam 85 mil e 93 utilizadores online que, no total, somaram cinco milhões e 30 mil minutos de visionamento”, afirma fonte oficial da RTP. E se no pequeno ecrã os números oscilaram entre os três encontros, no online foi sempre a subir “Registou-se sempre um crescimento face ao jogo anterior, com aumento de mais 258% de utilizadores do segundo jogo (Vietname) face ao primeiro (Países Baixos) e + 35% do terceiro (EUA) face ao segundo (Vietname), refere a mesma fonte. E acrescenta: “nos dias do jogo da seleção nacional neste Mundial, a transmissão dos encontros é sempre a emissão em direto mais consumida no universo da RTP Play”.

Mais homens e mais crianças

Entre o primeiro e o terceiro jogo da fase de grupos, as navegadoras sentaram em frente ao ecrã sempre mais homens a cada partida (39,6% de share no primeiro jogo e 52,6% no terceiro). Contudo, captaram, em movimento contrário e com oscilações, menos mulheres, tendencialmente sempre muito ocupadas a estas horas matutinas. Se frente aos Países Baixos, a um domingo, 26,5% das mulheres que viram TV estavam a assistir ao Mundial, já diante dos EUA, numa terça-feira, eram 25,4%.

No que diz respeito às faixas etárias, o maior crescimento percentual regista-se na faixa etária dos 4 aos 14 anos. Os 7,4% de público infantil no primeiro jogo dobraram para 15,6% no terceiro. A geração Z (15-24 anos), tendencialmente com telemóvel, registaram comportamento inverso na TV. Ou seja, se eram 34,8% os que viram o encontro com as neerlandesas, elas subiram frente ao Vietname (42,3%), mas desceram aquando do encontro com as norte-americanas (26,8%).

A faixa etária que mais acompanhou a seleção foi, de longe, a geração baby boomer, ou seja, com mais de 64 anos. De acordo com os dados da estação pública, quase metade da população que estava a ver TV àquelas horas da manhã estava a assistir aos jogos da fase de grupos: 44,9% no primeiro, 50,7% no segundo e 48,8% no terceiro.