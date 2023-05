Banco Alimentar pede mais voluntários. Saiba aqui como participar

O Banco Alimentar Contra a Fome prepara-se para mais uma campanha de recolha de alimentos nos supermercados durante o próximo fim de semana, 6 e 7 de maio, numa altura em que o aumento do custo de vida veio acrescer as dificuldades para muitas famílias. Apesar de estarem garantidos os 40 mil voluntários necessários para a angariação, mais um par de mãos será bem-vindo, quer na recolha nas superfícies comerciais como nos armazéns

“Essa campanha é especialmente desafiante para a obtenção de voluntários porque já estamos numa altura de sol, as pessoas já querem ir para a praia, e coincide também com o Dia da Mãe, no domingo”, sublinhou, à Delas.pt, a presidente da Federação Portuguesa do Banco Alimentar Contra a Fome, Isabel Jonet, apelando à necessidade de mais voluntários. É necessário um “reforço das equipas”, quer nos supermercados quer nos armazéns, para ajudar quem mais precisa numa altura em que aumentam os pedidos de ajuda das famílias, aponta.

Quem quiser participar na angariação como voluntário nas cerca de duas mil superfícies comerciais espalhadas pelo país pode inscrever-se diretamente aqui, individualmente ou em grupo. Para ajudar nos armazéns, onde são descarregados, pesados e separados os produtos doados, basta aparecer no local pode procurar a morada através das páginas de cada região.

Caso não possa contribuir este fim de semana ainda vai a tempo de o fazer comprando vales alimentares disponíveis nos supermercados e doando diretamente no site Alimente esta ideia até 14 de maio.

Segundo a Federação do Banco Alimentar Contra a Fome, os 21 bancos alimentares no continente e nas ilhas, em conjunto com 2600 instituições e entidades de apoio social, distribuem cabazes alimentares todos os anos a 400 mil pessoas com carências alimentares em Portugal.