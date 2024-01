Bárbara Norton de Matos explica como é gerir filhos de pais diferentes

“O mais importante é não cultivar guerras, aprender a ceder com amor, pelos filhos, pelos ex-maridos, não esquecer que os filhos nasceram de uma história de amor”, afirma a atriz Bárbara Norton de Matos, entrevista no podcast de Francisco Garcia, Tal Pai, Tal Panda, do Canal Panda.

A atriz vai estar à conversa com o apresentador à boleia do tema “filhos de pais diferentes” e de como se gera essa realidade. Para o agora rosto do programa da SIC Caras Passadeira Vermelha, Bárbara Norton de Matos fala da necessidade de ser uma “mãe descomplicada e facilitadora”, mas para uma realidade que, não esconde, exige “tentar ter paciência e compreensão“. “Porque todos queremos ser felizes e os pais dos nossos filhos serão sempre pessoas muito importantes nas nossas vidas”, acrescenta.

A atriz e comentadora – que vive uma polémica em torno da alegada relação com o toureiro João Moura Caetano – explica que “o principal problema que enfrenta é a grande diferença de idades entre as filhas e a forma distinta como educa as duas, o que, no fundo, é uma aprendizagem para si também”, lê-se no comunicado enviado às redações. Recorde-se que Bárbara Norton de Matos é mãe de Luz, com 17 anos, fruto da relação com Gonçalo Pina e Melo, e de Flor, de 7 anos, após casamento com Ricardo Areias.

O podcast, refere a nota enviada às redações, está disponível a partir desta quinta-feira, 11 de janeiro, no Spotify e no YouTube. Recorde-se que Tal Pai, Tal Panda é um formato quinzenal dedicado aos pais e educadores e, no final, conta com a pedopsiquiatra Mara Costa de Sousa para comentar os temas e questões levantados durante o episódio na rubrica Explica aí.

Na segunda temporada deste projeto original produzido pela Azeitona Criativa, o apresentador Francisco Garcia conduz uma conversa descontraída com um convidado bem conhecido do público português e, em conjunto, desmistificam, sem tabus ou rodeios, todas as dúvidas e inseguranças que os pais, mães, avós, tios, primos – qualquer pessoa com um papel educativo – enfrentam.

Os novos programas contam com um novo cenário e novas rubricas que entre outras habilidades desafiam os convidados a cantar e a embalar. Diogo Morgado, César Mourão, Mafalda Sampaio, Carolina Deslandes, Carolina Patrocínio, Chakall, António Raminhos, Helena Coelho, Vasco Palmeirim, Liliana Filipa, Luis Borges, Cuca Roseta, Gilmário Vemba, Paulo Vintém e Maria Cerqueira Gomes são alguns dos convidados.