Billie Eilish e namorado de pijama e cobertor da Gucci em ‘red carpet’

É oficial. Os cantores e compositores norte-americanos Billie Eilish, de 20 anos, e Jesse Rutherford, 31, dos The Neighborhood, oficializaram a relação que tem feito correr tinta devido à diferença de idades entre ambos: 11 anos.

Polémicas à parte, o novo casal não só confirmou a informação do relacionamento como o fez da forma mais exuberante possível: em pijamas Gucci total – com a insígnia impressa por todo o lado – e com um cobertor do mesmo padrão e da mesma autoria.

A ‘confirmação’ foi feita de forma informal e comparecendo na passadeira vermelha da 11ª edição da Art + Film Gala, que decorreu na noite de domingo, 6 de novembro, no Museu de Arte do Condado de Los Angeles.

E se esta é a confirmação que faltava, recorde-se que Billie Eilish e o companheiro tinham já partilhado imagens juntos aquando do Halloween.