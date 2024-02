Blush clouds. Da semana de Nova Iorque para as suas bochechas e a partir de 3,41€

A mistura das rotinas de cuidado com a pele com a maquilhagem só podia ser uma solução vencedora. Afinal, pele mais cuidada de base aliava-se agora a um brilho da pele do rosto o mais natural possível. Por isso, não é de estranhar que nas mais recentes edições das semanas de moda internacionais, com a de Nova Iorque na liderar o movimento, esta aposta tenha chegado em força às maçãs do rosto. Quer os criativos da Luar, quer Gabriela Hearst elegeram este blush cloud para o final deste ano e início de 2025. Assim sendo, usa-se o blush sim, mas em várias camadas e texturas, sem nunca – mesmo nunca – ceder ao exagero.

As blush clouds (as nuvens de blush, em tradução literal) são, como o nome indica, uma tonalidade difusa, mais opaca e alargada sobre as bochechas. O brilho e o glitter do pós-pandemia começam agora a matificar, com a escolha de produtos que permitem ser trabalhados ao longo de toda a lateral do rosto, sem a carregar em demasia.

Antes de conhecer as múltiplas opções que existem no mercado e podem surgir em solução stick, líquida e mesmo em pó, veja fórmulas de simples de aplicar os produtos e começar a testar o look tendência meses antes de ele dominar a indústria da beleza.

Para conseguir o efeito blush cloud, é importante lembrar que espalhar os produtos suavemente com a ponta dos dedos vai fazer com que o resultado final pareça mais natural.

Mas pode, claro, usar um pincel para o efeito. Por isso, com um mais fino marque um X sobre cada maçã do rosto. Depois, com um aplicador mais largo, distribua num movimento em forma de O todo o produto aplicado, sendo generosa nas áreas da lateral do rosto. Procure deixar, sem contraste exagerado, algumas zonas mais opacas para criar esse mesmo efeito nuvem.

Duo blush stellar love galactic, Kiko Milano, 16.99€

Soft Pop Plumping Blush Veil – Blush em creme, Make Up By Mario, na Sephora, 33.99€

Wonder stick, NYX Professional Makeup, Perfumes & Companhia, 14.20€

Blush Couture, Artdeco, Perfumes & Companhia, 19.96€

Blush em Creme Baby Got Blush, Essence, Wells, 3.41€

Blush em Creme Soft Matte, L.A. Girl, Wells, 7.64€

Blush On-The-Glow, Blush em stick hidratante colorido, Pixi, Sephora, 24.99€

Blush Stick Cheeky Pop, Florence By Mills, na Douglas, 18.75€

Blusher, Clarins, na Perfumes & Companhia, 33.28€

Blusher Glow Play, M-A-C, na Perfumes & Companhia, 39€

Cloud Crush Blush 5g, Too Faced, na Sephora, 32.99€

Luminous cushion blush, days in bloom, Kiko Milano 16.99€

Collection Lip + Cheek Matte Stick, Douglas, 12.99€

Fit Me Blush, Maybelline NY, na Wells, 6.99€

Hypernova Blush mate acetinado, REM Beauty, na Sephora, 22.99€

Minimalist Whippedpowder Blush, Shiseido, na Wells, 25.25€

Matte Blush, Dior, Douglas, 42.71€

Cheeky Glow Cream Blush, one.two.free!, na Douglas, 16.99€

Paleta de Blush, Make B., Quem Disse, Berenice, 16.99€

Shape Tap Sculpt, Blush & Glow Cheek Set – Conjunto Para as Bochechas, Tarte, na Sephora, 41.99€