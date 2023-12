Cabelos, unhas e make up. Tendências de beleza para 2024

Da maquilhagem aos cabelos, veja as principais tendências de beleza que chegam com o novo ano e nas quais pode apostar já para o fim de semana de festa. As unhas compridas continuam a prosseguir o seu caminho de popularidade e excentricidade. Se é fã da nail art, junte-lhe criatividade e cor e ouse.

Nos cabelos, dominam os cortes mais curtos, que pode ir desde o bob ao pixie. Contudo, chegam com ligeiras adaptações. O look arredondado do bob caminha agora para uma solução mais estratificada, mais escadeada e menos rígida, conseguindo, desta forma, mais movimento e volume.

Na maquilhagem, é tempo de contrastes. Se por um lado as cores garridas dos anos 90 estão de volta, também o visual mais pesado e negro do grunge ocupam renovado espaço nas preferências para 2024. Nas maçãs do rosto, o pesado terracota tão popular em 2023 abre agora espaço para tonalidades mais claras e a olhar para a cor Pantone 2024: o tom pêssego claro apresentado como Peach Fuzz.