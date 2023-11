Calçado. Marca portuguesa de luxo garante manter empregos em compra de fábrica em Azeméis

A empresa portuguesa de calçado de luxo Mariano Shoes compromete-se, com esta aquisição de uma fábrica de calçado em Oliveira de Azeméis, a “manter todos os funcionários das duas firmas” e garante “um aumento significativo da capacidade produtiva da marca, nomeadamente no que concerne ao fabrico de calçado de senhora, mais especificamente, sapatos de salto devido à incorporação de novas técnicas”, refere a companhia em comunicado emitido esta quinta-feira, 9 de novembro.

Com a aquisição de uma unidade de produção, a “marca conta aumentar a oferta de modelos a serem apresentados na coleção de senhora durante 2024, que será fundamental para a sua estratégia de internacionalização nos vários mercados para os quais exporta atualmente”, lê-se na mesma nota.

A companhia fundada em 1945, recorde-se, abriu recentemente uma segunda loja em Lisboa, no Colombo, a juntar-se à da Rua Castilho. “A Mariano Shoes vai continuar a promover a moda de luxo sustentável e a produzir calçado português de luxo, com material da mais elevada qualidade e um design diferenciador e elegante. Este aumento da capacidade produtiva está alinhado com o nosso compromisso de oferecer o melhor produto bem como um atendimento personalizado de excelência”, afirma Fátima Oliveira, CEO da marca portuguesa de luxo citada em comunicado.