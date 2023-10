Estes macarons têm forma de mamas e metade da venda vai para o IPO

Já imaginou degustar macarons em forma de mamas? Pois bem, a propósito do Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama, que se evoca a 30 de outubro, e com o objetivo de “sensibilizar para a prevenção co cancro de mama que afeta milhões de mulheres em todo o mundo”, a marca Miss Pavlova lança macarons especiais mimetizando as mamas. De acordo com o que avança em comunicado, a companhia assegura que “vai doar 50% das vendas ao Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto)”.

“Esta campanha tem como objetivo informar, sensibilizar e encorajar a prevenção do cancro da mama. Acreditamos firmemente que, juntos, podemos fazer uma diferença significativa na vida das mulheres e das suas famílias”, justifica Ana Maio, fundadora e CEO da Miss Pavlova, em comunicado enviado às redações.

Disponíveis em três cores e sabores diferentes – Chocolate e Framboesa, Duplo Caramelo e Brownie -, a responsável crê que “esta abordagem única pode atrair a atenção das pessoas, criar conversas importantes e, ao mesmo tempo, angariar fundos pela causa”.

A escolha do IPO do Porto como destinatário de metade do valor angariado é justificado por razão pessoal: o facto de mãe ter sido uma doente oncológica com cancro da mama. “Conheço bem, tanto no processo de acompanhamento da minha mãe e, já antes disso, como voluntária do internamento pediátrico, o trabalho desenvolvido pelo IPO-Porto, pelo que temos todo o gosto em associar-nos a esta instituição nesta campanha solidária de sensibilização”, explica Ana Maio em comunicado.

Os macarons solidários vão estar à venda online, nas lojas físicas da marca e através da plataforma Uber Eats e podem ser adquiridos individualmente, a 1,60€, ou em caixas até aos 19€.