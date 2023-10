Semana da mama com donativos de sangue, debates e exposição sobre o cancro

Entre 24 e 30 de outubro, a Alameda da Universidade de Lisboa vai receber uma estrutura muito especial: duas tendas em forma de mamas que podem ser visitadas e que pretendem convocar todas as atenções para uma doença que afeta uma em cada oito mulheres em Portugal: o cancro da mama.

“Pretende-se que este espaço, duas tendas em forma de mamas, esteja aberto a todos os que queiram participar, ouvir, debater e contribuir para este tema”, explica a cientista e investigadora Maria Manuel Mota Diretora Executiva do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM), citada em comunicado.

Durante esta ‘Semana da Mama 2023’, que arranca a 24 de outubro, às 17.30 horas e com a participação da cantora Selma Uamusse, haverá debates, uma exposição e a possibilidade de fazer um donativo, uma amostra de sangue, que irá integra o banco de investigação da doença: o Biobanco – iMM CAM.

Neste último caso, as recolhas serão feitas todas as manhãs, até 30 de outubro, e numa das tendas montadas para o efeito. De acordo com o comunicado, “qualquer adulto que queira doar uma amostra de sangue, estará a contribuir para a investigação científica na descoberta de respostas a várias doenças”.

Maria Manuel Mota explica que, com este gesto, os dadores estarão a contribuir “para a identificação de novos biomarcadores de diagnóstico, prognóstico e progressão de doença, e para a descoberta de fármacos inovadores para tratar várias doenças humanas”.

Quanto à exposição, será possível ver o “painel de azulejos planos e azulejos em 3D”, executado pela fábrica portuguesa Viúva Lamego, com ilustração do artista Tigre Bastardo. “Esta expressão artística em forma de painel pretende representar a universalidade e diversidade desta doença, prestando homenagem a quem já recebeu o diagnóstico”, lê-se na mesma nota enviada à comunicação social.

O evento contará ainda com vários debates, a decorrerem todas as tardes, em torno de temas como os novos desenvolvimentos nos tratamentos do cancro da mama metastático, a genética do cancro, o papel das associações da sociedade civil no acompanhamento de doentes ou se o cancro é hereditário e ainda como encarar a doença pela via do humor, conversas cuja agenda pode descobrir ao detalhe aqui.

“No fim de semana, mantêm-se as recolhas do Biobanco e haverá programas dirigidos às famílias. Sábado, 28 de outubro, às 11.00 horas, vai haver Science Club: Sangue na Garrafa e Retirar ADN da Banana, promovido por Inês Bento e Ana Rita Fragoso, ambas cientistas do iMM”, refere o comunicado. O encontro encerra no domingo, 30 de outubro, Dia Nacional da Prevenção contra o Cancro da Mama, e com uma conversa que vai reunir, no âmbito da Pink Ribbon Talk, a cientista Maria Manuel Mota, a sexóloga Tânia Graça, a radialista Joana Cruz e a atleta Patrícia Mamona.