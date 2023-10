Malas: as memórias agora andam ao pescoço e ao tiracolo

Lembra-se da clutchpomba de Sarah Jessica Parker em And Just Like That? A peça causou agitação e fila de espera para a compra de uma igual junto da equipa do designer JW Anderson. Já por essa altura, em outubro do ano passado, havia propostas com ratos, sapos e cães.

Depois dessa febre, as marcas apostaram nas flores e nas pétalas a inspirarem malas de pequenas dimensões. Estas são, aliás, apostas da Chanel para este inverno.

Mas tudo isto pode estar a mudar, com a chegada de novas reinterpretações, a olhar mais para os devices.

E se a Fendi apostou numa clutch que parecia um telemóvel, com anel para o dedo incluído, e a apresentou em várias cores e formatos na semana de Alta Costura de Paris, em julho, a Chanel e a Louis Vuitton apostaram representações de máquinas de filme e instantâneas. Propostas que chegaram neste recém-estreado mês de outubro, Semana da Moda Pronto-a-Vestir de Paris e para a estação primavera/verão de 2024. Ora espreite!