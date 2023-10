Casar com ou sem filhos? ‘Wedding planner’ explica diferenças e tendências

Os filhos fazem, cada vez mais, parte do “grande dia” do casamento dos pais. E há até uma explicação para esse facto: “Na altura do confinamento, causado pela Covid-19, houve muitos casamentos adiados. Alguns casais tornaram-se pais durante esse período e puderam, desse modo, acrescentar os filhos à lista de convidados”, refere a ‘wedding planner’ Rute Sousa.

“Acredito que há uma grande tendência de casar cada vez mais tarde, mas, na minha opinião, tem mais a ver com as carreiras profissionais do que a maternidade”, acrescenta a especialista da área.

Quando as crianças são pequenas, os pais podem mesmo optar por batizar os filhos no mesmo dia, de forma a “incluir os rebentos em vários momentos do dia”, nomeadamente no corte do bolo: “Neste tipo de casamento, os noivos têm noção que o protagonismo do dia será dividido com a criança”, nota Rute Sousa.

Além disso, se o casal tiver um bebé pequeno, pode ser necessário a noiva adaptar o vestido da cerimónia: “Já me aconteceu termos que adaptar o vestido da noiva de forma a poder amamentar a pequena Sara que, no dia do casamento dos pais, tinha apenas três meses”.

No entanto, “a mãe casou com o seu vestido de sonho, as próprias costureiras do ateliê arranjaram alternativa, de forma a facilitar todo o processo para ambas”.

Quando os filhos são adultos têm outro papel no enlace dos pais. Daniel, por exemplo, “preparou o pedido de casamento dos pais”. O filho surpreendeu os progenitores e impulsionou-os para concretizarem um “sonho que vinha ser adiado há anos”.