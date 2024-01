Cata Vassalo com nova coleção de noivas com coroas, toucados e tapa-riscos

As novas propostas de Cata Vassalo para noivas quer ressaltar a diversidade, mas também a originalidade. A joalheira apresenta nova coleção de “34 peças únicas, que incluem coroas, tiaras, bandoletes, toucados, tapa-riscos e chapéus”, refere o comunicado enviado à imprensa.

“Nunca antes destacamos peças, mas neste ano escolhemos cinco que foram usadas por diferentes noivas, representando a diversidade de estilos. Cada noiva merece ser a protagonista da sua história, e as peças Coroa Hatshepsut, Toucado Elizabeth, Toucado Victoria, Toucado Zenobia e Toucado Zetian capturam essa diversidade de maneiras distintas”, afirma Cata Vassalo, citada na mesma nota.

As peças, com preços entre os 190 os 820 euros, chegam com nomes de rainhas icónica da história. Como se lê no comuncado, “estas coroas representam não apenas acessórios elegantes, mas narrativas visuais de amor e singularidade. Na essência desta coleção está o compromisso em oferecer às noivas uma peça feita à medida, refletindo a personalidade única de cada uma. Seja para a noiva clássica, descontraída, boho ou aquela que desafia o tradicional, cada peça é uma expressão artística que complementa a singularidade de cada união”.