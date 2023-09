Charlene do Mónaco: “Faço caminhadas, mas gostaria de praticar natação novamente”

O casamento da princesa Charlene e o príncipe Alberto do Mónaco têm sido alvo de frequentes rumores de separação. O monarca tem vindo a desmenti-los em sucessivas entrevistas e o casal tem reaparecido lado a lado com maior frequência nas últimas semanas. Agora, a princesa quebra o silêncio, mas fala da sua saúde e dos gémeos Gabriella e Jacques.

Em declarações à imprensa, Charlene, de 45 anos, atualiza do seu estado de saúde e dos filhos, em tempo de regresso às aulas. “Sinto-me em muito boa forma, feliz e serena”, detalha ao jornal Monaco Matin. Na mesma entrevista exclusiva, a princesa explica que quer retomar as suas rotinas desportivas o quanto antes. “Faço caminhadas com regularidade, mas gostaria de praticar natação novamente, recuperar um pouco mais de energia e sentir-me mais forte”. Seria um ponto final numa luta contra a doença e que levou a ex-nadadora olímpica, em 2021, a ser sujeita a três cirurgias, sendo obrigada a permanecer de maio a novembro desse ano na sua terra natal, África do Sul. Mais tarde, de volta ao Mónaco, faria nova interrupção para recuperar numa clínica.

Nesta conversa, à boleia do arranque escolar, Charlene conta que os gémeos Jacques e Gabriella, de oito anos, vão estar em turmas separadas pela primeira vez. “Vai ser um grande passo para eles”.

“Eles estão muito entusiasmados por ver os amigos depois de umas longas férias”, descreve Charlene, que fala em “grandes expectativas em torno dos amigos, dos professores e o que vão usar no primeiro dia de aulas” e uma pergunta reiterada: “quando vão ser as próximas férias”.

Gabriella fã de dança Hip-Hop, Jacques de Taekwondo

Para já, a sul-africana diz estar concentrada em dar “uma infância feliz” aos gémeos e lembra que “são apenas crianças”, mas bastante “sujeitas ao escrutínio público”.

Charlene descreve Gabriella como mais extrovertida e “bastante espontânea” e Jacques mais “reservado e muito observador”. “Acredito que seja uma prerrogativa dos meninos nesta idade, onde as meninas são, talvez, mais expressivas. Elas são complementares em certo sentido e aos poucos dominam o ambiente”, considera a princesa na mesma entrevista.

Já sobre desportos para os filhos, a sul-africana explica que nadar é e tem sido prioridade para que eles “não tenham medo da água”. “Hoje eles estão muito confortáveis e o príncipe costuma ir com eles à água para fazer as atividades aquáticas, como fizemos neste verão. (…) De modo mais geral, Gabriella tem uma paixão pela dança Hip-Hop. Jacques pratica Taekwondo. A importância é dar-lhes uma boa educação, autoconfiança e uma infância feliz”, prossegue.