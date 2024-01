Charlene, Kate e Mary cortam no guarda-roupa. “Os tempos estão maus para todos”

A realeza europeia esteve muito mais poupada em 2023 do que no ano anterior. Não toda, mas a sua larga maioria. Charlene do Mónaco fez um radical corte de 2/3 no valor das peças que usou em eventos oficiais ao longo do ano, depois de um 2022 marcado pelo regresso à vida pública.

Kate Middleton, princesa de Gales, também apertou o cinto para novas peças e acessórios e o ‘investimento’ caiu para metade em apenas um ano. A futura rainha consorte da Dinamarca, Mary Donaldson, também emagreceu o armário no ano passado e também para um corte de 50%, algo que pode vir a mudar em 2024 assim que o marido assumir o título de rei da Dinamarca, a partir de 14 de janeiro.

Uma contenção que não causa estranheza a José Bouza Serrano. Para o especialista em famílias reais europeias e antigo diplomata, as realezas “estão poupadíssimas, não há esbanjamentos, os tempos estão maus para todos”, afirma.

Letizia de Espanha, cada vez mais conhecida por reutilizar peças e apostar e conjugar a moda de autor e a de mass market espanhola, é uma das poucas que vê o orçamento disponível para guarda-roupa aumentar em 2023 (58 mil 890 euros) e face a 2022 (53 mil 919 mil euros), segundo site que se dedica a acompanhar estas contas desde 2017, o UFO no More. Mas há um motivo para tal: “Aumentou, mas ela teve no ano passado inúmeras visitas de Estado em que juntou peças de design com a moda espanhola, que ela explora e mostra e muito bem”, justifica Bouza Serrano.

Mas vamos, então, a contas. De acordo com o site UFO no more, que rastreia e contabiliza as peças novas que os elementos da realeza usam durante um ano, Charlene do Mónaco continua a liderar a tabela, mesmo após corte de 1/3 no orçamento entre 2022 e 2023.

A princesa encurtou os quase 740 mil euros para 371 mil e 821 euros, segundo o site que faz esta recolha, lembrando que nem sempre são reunidas todas as peças usadas ou encontrado o valor das mesmas.

Catherine Middleton, princesa de Gales, também foi severa no corte. A mulher do príncipe William, cada vez mais apostada em reutilização de peças, totalizou 110 mil 859 euros em peças novas em 2023, o que compara com mais de 217 mil em 2022. “Como é tão engraçada e tão gira, ela é herdeira de estilo de Lady Di, mas em melhor. É um exemplo de princesa de Gales daquelas notáveis”, antecipa José Bouza Serrano

A dias de se tornar rainha consorte da Dinamarca, Mary Donaldson também se apresenta com uma conta menor no ano que agora termina. Segundo o mesmo site, os mais de 92 mil euros em 2022 caíram para 45 mil 338 euros.

Um corte que pode conhecer uma inversão em 2024, uma vez que a ainda princesa vai passar a assumir novas funções na corte, no país e na representação da mesma fora de portas da Dinamarca.

Olhando para a tabela de 2023, destaque para duas subidas notáveis: as princesas Eugenie e Beatrice, filhas do príncipe André e de Sarah Ferguson. A primeira aumentou o orçamento dez vezes em apenas um ano: de 18 mil 318 euros escalou para 196 mil 219 euros. A segunda fechou 2023 com um total de 108 mil euros, mais 20 mil do que em 2022.

A duquesa de Sussex Meghan Markle, mulher do príncipe Harrym também fez cortes. Em 2022 terá usado peças de roupa e acessórios nas aparições públicas no valor de quase 107 mil euros, recuando dez mil euros no ano que agora terminou.