Realeza gastou quatro vezes mais em roupa em 2022

O ano passado fica marcado pelo regresso da princesa Charlene aos atos oficiais e depois de cerca de um ano de ausência por motivos de saúde. E 2022 também coroa a princesa do Mónaco como o elemento da realeza que mais gastou em roupa, totalizando 739 mil e 541 euros em pouco mais de sete meses, comparando com os 20 mil que tinha ‘despendido’ em 2021 e com os cerca de 100 mil em 2020.

E se o primeiro lugar de 2021 foi entregue a Kate Middleton, que subiu a princesa de Gales no final deste ano após a morte de Isabel II, a mulher de William desceu à terceira posição e gastou, ainda assim, menos três vezes e meia de euros em roupa e acessórios que a nova ‘rainha’ desta tabela realizada anualmente pelo site UFO no More e que analisa à lupa as aquisições de membros da realeza europeia.

O segundo lugar está nas mãos da Grécia, uma entrada nova e direta. A princesa Olympia adquiriu quase 229 mil euros aplicados em 37 peças e 51 estreias.

Comparando 2021, marcado por confinamentos e menos eventos públicos, com 2022, o ano que agora terminou levou a que as princesas da Europa – 15 em 2021 e 19 em 2022 – gastassem, na globalidade, quase quatro vezes mais em guarda-roupa. Tendo em linha de conta estas duas diferenças, em 2021 foram gastos 614 mil e 721 euros frente aos dois milhões e 364 mil identificados no ano que agora terminou.

Recorde-se que esta tabela considera o valor das peças novas que foram adquiridas pelas casas reais, excluindo peças que não foram possíveis serem identificadas ou são personalizadas, não sendo, neste caso, possível avaliar com precisão o valor delas.

A rainha Letizia também integra o ranking, mas em 14º lugar, com um gasto total de quase 54 mil euros, em 2022, o que configura 13 vezes menos do que a princesa do Mónaco, mas um valor que duplica confortavelmente face a 2021 (foram despendidos 21 mil 694 euros).

Apesar de estar sob os holofotes, Meghan Markle, a mulher de Harry, caiu da segunda para sexta posição em apenas um ano. Mas, desengane-se, não houve desinvestimento, bem pelo contrário. A duquesa de Sussex, que se afastou das funções reais com o marido em janeiro de 2020, gastou quase 107 mil euros, o que comparam com 74 mil em 2021.

Confira a lista de 2022 ordenada abaixo:

Princesa Charlene de Mónaco

Princesa Olímpia da Grécia

Catherine Middleton, Princesa de Gales

Princesa Sofia da Suécia

Grã-duquesa Maria-Teresa de Luxemburgo

Megan Markle, Duquesa de Sussex

Rainha Matilde da Bélgica

Princesa Mary da Dinamarca

Sofia, Condessa de Wessex

Princesa Beatriz de York

Princesa herdeira Marie-Chantal da Grécia

Rainha Máxima da Holanda

Princesa herdeira Mette-Marit da Noruega

Rainha Letizia da Espanha

Princesa Maria da Dinamarca

Princesa Victoria da Suécia

Grã-duquesa Stéphanie de Luxemburgo

Princesa Eugénia de York

Princesa Madalena da Suécia