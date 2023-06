Cinco tons de unhas dos pés para pisar com estilo as tendências do verão 2023

Há já algumas semanas que o tempo pede sandálias e pés a descoberto, mas com a promessa de calor a chegar e para ficar, é tempo de olhar para baixo com toda a atenção e cuidar dos pés. Para lá da hidratação e dos cuidados com a pele, nada melhor do que dar uma cor.

Por isso, reunimos algumas das propostas de vernizes que respondem às tendências da moda e que são, ao mesmo tempo, elegantes e sofisticadas, ficando bem em qualquer ocasião e modelos de sapatos abertos.

Vermelho cereja: É sempre um clássico intemporal, mas que este ano regressa em força. Com o vermelho prometido nas passerelles para a estação de outono-inverno, mais ainda mais aguerrido e em chili, pode começar já a trabalhar na antecipação e nas aproximações dar as boas vindas a esta tonalidade pouco discreta, mas elegante.

Nude chic: Soa a luxo e soma-lhe discrição, sobretudo numa fase em que imperam as rendas, as redes, os algodões e os sempiternos linhos. Este tom tem o mérito de combinar com todas as ocasiões, permitindo ser o máximo de elegância em reuniões de trabalho ou eventos mais formais.

Prateado: esta tonalidade também se impõe nesta temporada, seja porque os metalizados permanecem da estação anterior e ganham agora renovada energia com a chegada do filme A Pequena Sereia, que traz estes tons mais metalizados para a moda e cores de mar. Use e abuse no verão, não podia estar mais trendy.

Rosa claro: Feminino e muito delicado, este tom também a sua quota parte merecida neste verão, e chega também potenciado pelo cinema e a prometida estreia do filme da Barbie. É indicado para eventos casuais e confere sempre uma imagem mais romântica. Nesta estação quente, esta tonalidade chega com brilho ou com mate, tudo depende das preferências de cada uma.

Negro: Para quem gosta de abraçar tendências mais edgy também há soluções. Usar o verniz preto nos pés já vem de estações anteriores, mas garante aqui também o seu lugar. Em saídas à noite ou mais informais, esta opção pode chegar carregada de sofisticação e, ao mesmo tempo, de arrojo.