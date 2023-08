“Começou na Nova Zelândia a vitória no campeonato da Europa”. Marcelo elogia seleção feminina

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta manhã a seleção feminino de futebol no Palácio de Belém. O presidente elogiou as jogadoras, disse-lhes que fizeram o impossível e que acabou de nascer na Nova Zelândia a vitória no futuro campeonato doa Europa, marcado para 2025, na Suíça.

Uma mensagem que não esqueceu a importância desta conquista da seleção feminina, “que foi melhor que os Países Baixos, o Vietname e os EUA”, para as mulheres.

“Começou na Nova Zelândia a vitória no próximo campeonato da Europa”, afirmou o chefe de Estado diante das atletas e da equipa técnica. “Fizeram tudo para tornar possível o impossível (…) Foi mais do que garra. Foi dar tudo para além do tudo”, acrescentou.

“Os mais machistas dos machistas, os mais marialvas dos marialvas estão esmagados”, afirmou Marcelo às ‘Navegadoras’, que agradeceu “em nome de milhões e milhões de portugueses e sobretudo de milhões e milhões de portuguesas”. “Elas, no fim do vosso percurso, tinham mais 60 centímetros do que os homens mais próximos com quem viviam. E quem lhes deu esse sentido de orgulho? Vocês!”

Dolores Silva: “Mais dignidade, mais crença e com a certeza de que o futebol feminino pode alcançar grandes feitos”

A capitã da seleção, no discurso que fez em Belém, fala do “orgulho” apesar da tristeza de a equipa “ter ficado a um golo e um poste de tornar possível o impossível”. “Fica, sem dúvida, o que demonstrámos a cada minuto e conseguimos uma vitória histórica no segundo jogo e, no último (EUA), falámos olhos nos olhos com as bicampeãs, sem medos”, afirmou a atleta.

Dolores Silva evocou e agradeceu a todas as mulheres e atletas que fizeram o caminho que as “levou agora a navegar por mares nunca antes navegados” e vinca que, “hoje, os portugueses estão de olhos postos na seleção” e olham “com mais dignidade, mais crença e com a certeza de que o futebol feminino pode alcançar grandes feitos”.

A seleção feminina chegou esta manhã de quinta-feira, 3 de agosto, ao aeroporto de Lisboa, tendo sido recebida por adeptos. Veja abaixo algumas imagens: