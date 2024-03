Como explicar às crianças, por idades, que a mãe tem cancro. Psicóloga revela caminhos

"Levámos tempo para explicar tudo ao George, Charlotte e Louis [filhos] de uma forma que seja apropriada para eles, e para os tranquilizar de que vou ficar bem", revelou Kate Middleton no vídeo em que revelou estar com cancro e a fazer quimioterapoia preventiva. Mas, afinal, como falar com as crianças desta doença sem que o medo consuma miúdos e graúdes? Uma psicóloga explica