Como manter a elegância nos dias mais quentes? Veja aqui algumas dicas

Com o calor, as pessoas têm tendência a pegar na primeira peça mais fresca que veem à frente, mas depois questionam que métodos podem adotar para não estragar o look. Por esse motivo, reunimos algumas dicas para continuar a sentir-se bonita, confiante e elegante durante o verão.

Atenção aos tecidos

Recomendamos apostar em tecidos leves e frescos, como o algodão ou linho. Esses tipos de peças permitem ao corpo respirar.

Cor é tudo

Embora os especialistas tenham descoberto que as cores escuras, como preto, e as claras, como o branco, têm o mesmo efeito no corpo perante as altas temperaturas, é verdade que as cores claras e pastéis refletem melhor a luz do sol, facilitando o resfriamento.

Diga adeus às roupas apertadas

Opte por tamanhos maiores ou peças mais largas, isso vai ajudar o corpo a manter-se fresco.

Aposte em camisolas sem mangas

Para evitar grandes manchas de suor, as camisolas ou vestidos sem mangas são a solução ideal. Além disso, braços à mostra é sinal de maior frescura.

Não se esqueça dos sapatos

Outro fator que não pode esquecer – os sapatos. Recomendamos procurar sapatos de salto baixo e sandálias, uma vez que são excelentes opções para manter os pés frescos e elegantes. Veja aqui algumas sugestões de chinelos clássicos e ousados.

Cuidado com a cabeça

Chapéus e bonés protegem não só o rosto do sol, mas também o couro cabeludo, não se esqueça que a pele da cabeça é muito delicada e merece ser protegida tanto quanto o resto do corpo.

Óculos de sol, o acessório mais trend

Os melhores amigos das mulheres no verão são, sem dúvida alguma, os óculos de sol. Além de protegerem os olhos dos raios UV, são um excelente complemento para qualquer look.

Não abuse nos acessórios

Evite jóias pesadas ou volumosas, opte por peças delicadas e leves, como brincos e pulseiras.

Carregue apenas o necessário

Peso a mais? Não. Opte por carteiras pequenas, desta forma vai conseguir carregar apenas o essencial.