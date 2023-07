Como saber se está pronta para ter sexo? Três questões a que tem de responder

É, segundo o psicólogo social norte-americaano David Wahl, uma das perguntas mais vezes repetidas em consultório. Não é a questão física que mais preocupa pacientes, mas antes se estão preparados emocional e mentalmente para se envolverem em experiências sexuais com outra pessoa.

Em declaração ao site Psychology Today, o especialista revela que cada pessoa terá a sua experiência, mas considera que existem “perguntas que devem ser individualmente consideradas antes de a pessoa se tornar sexualmente ativa” e que giram em torno de três tópicos: “comunicação, maturidade e responsabilidade”, refere.

Olhando ao detalhe, o primeiro pressuposto enunciado por Wahl implica um conjunto de questões que devem ser respondidas. “Deve perguntar-se se é capaz de falar abertamente com o seu parceiro sobre sexo. Consegue dizer-lhe o que deseja? Pode discutir os limites? Está disposta a discutir as suas expectativas? É capaz de ouvir o que ele tem a dizer sem fazer julgamentos? Está disposta a ajudar a criar um ambiente em que diálogos transparentes sobre sexo sejam valorizados? É capaz de comunicar preocupações? Se responder “não” a qualquer uma dessas perguntas, irá concluir que ainda não está pronta para iniciar um relacionamento sexual”, explica o psicólogo social.

No que diz respeito à maturidade, o especialista sublinha que tal se prende com “a sua capacidade de resposta às eventuais reações positivas ou negativas do parceiro”. “A vida sexual não é estática. As coisas vão mudar com o passar do tempo. Pode responder às mudanças ao longo do caminho de maneira madura?”, indaga.

Num terceiro eixo, o da responsabilidade, Wahl alerta para a importância de “saber aceitar e lidar com todos os resultados possíveis de um relacionamento sexual”. “Por exemplo, mesmo que comunique e negoceie adequadamente o uso de anticoncecionais, não existe nenhum 100% eficaz, exceto a abstinência. Se falhar, qual é a responsabilidade? É responsável e maduro o suficiente para lidar com a situação de maneira sólida e eficaz? Acredita que o parceiro está igualmente consciente da responsabilidade que tem?”, enumera.