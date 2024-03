Conheça as cores tendência de pedicura para esta primavera

Mesmo que o tempo não pareça convidativo, é sempre boa ocasião para cuidar dos pés e, com a promessa da primavera, a vontade de colorir as unhas dos pés. Mas, afinal, quais são as cores tendência?

As cores para pedicura vão, à semelhança da manicura, mudando de ano para ano e estão, muitas vezes, relacionadas com as tonalidades da roupa. Os azuis, os rosas, os pêssegos e os eternos clássicos como o branco e o vermelho vão estar em alta, não fosse o azul céu uma das cores da próxima estação.

Os nudes também s09ão presença obrigatória na lista, mas há outras tonalidades para quem prefere “sair da caixa”. Confira a lista abaixo.

Le Vernis 127, na Chanel, 32€

OPI Nail Lacquer SST, na Pluricosmética, antes 18,75€ depois 12,71€

Dior Vernis 853, na Sephora, 32,99€

Apricot Crush, Party in The Hills, ANNY

Lemon Talk, Party in the Hills, ANNY

Andreia Verniz 79, na Pluricosmética, antes 3,39€ depois 2,49€

Andreia Verniz 98, na Pluricosmética, antes 3,39€ depois 2,49€

Andreia Verniz 5, na Pluricosmética, antes 3,39€ depois 2,49€

OPI Nail Lacquer Lucky Lavender, na Primor, antes 17,25€ depois 9,84€