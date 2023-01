Cremes faciais hidratantes para se proteger da vaga de frio

As temperaturas vão descer em Portugal até ao final da semana, com as mínimas a rondar entre os cinco e seis graus negativos. Para suportar melhor este frio e proteger a sua face, os cremes faciais com potencial hidratante podem ajudar a minimizar efeitos.

Com o frio, a pele fica mais seca e irritada, com tendência a feridas e vermelhidão. Outro sintoma que a nova vaga pode desencadear é ficar com os lábios gretados.

Se costuma sofrer com lábios gretados, aplique um bálsamo que tenha propriedades reparadoras e calmantes. Por outro lado, se se afeta mais com a irritação e vermelhidão da pele, deverá usar cremes e cosméticos hidratantes.

Antes de consultar a seleção de cremes que o Delas.pt fez, veja como utilizar corretamente os cremes hidratantes, para que estes consigam cumprir o melhor possível os seus propósitos.

Clinique 100H Auto Replenishing Hydrat 30ml, na Douglas, antes 24,50€ agora 16,75€

Creme Facial Vitamina C Vit-C 50ml, na Wells, antes 16,99€ agora 15,29€

Spray facial de Aloe Vera, Sálvia e Flor de Laranjeira, na Sephora, 9,99€

Creme de rosto XÉMOSE, na Uriage, 14,10€

Creme hidratante Pele Seca e Sensível, na L’oréal Paris,

Bálsamo para mãos de hidratação de 96 horas para pele seca a muito seca 30 ml, na The Body Shop, 5,00€

Aloe Shooting Moisture Lotion SPF15 para peles sensíveis 50 ml, na The Body Shop, 20,00€

Creme Hidratante Biology A-Derma, na Wells, 19,08€

Sensibio Defensive Sérum, concentrado calmante e hidratante de ação duradoura que previne a pele sensível e o envelhecimento induzido pela inflamação, preço sob consulta

Cicabio Crème Bioderma, reparador e calmante para pele irritada e lesada, na Skin, antes 16,85€ agora 8,43€

Creme Hidratante Cien, no Lidl, 2,99€

Cremes de Rosto Cien, no Lidl, 3,29€

Creme Concentrado Noite Merveillance Lift 50ml, Nuxe, no El Corte Ingles, 49.99€

Hydra-Filler Mat, da Filorga, 55.30€

Joyful Holiday Night and Day Face Cream, Kiko Milano, 13.59€